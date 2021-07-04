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Ünallı Aliağaspor, yarı finalde

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Ünallı Aliağaspor, yarı finalde
Temsilcimiz Ünal Kaya’nın formasını giydiği Aliağaspor FK,Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) 3.Lige çıkma mücadelesinde Buca Zafer Spor ile çeyrek finalde karşı karşıya gelirken rakibini 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Sarı siyahlılara galibiyeti getiren golleri 41’de Mehmet Çağrı Alpaslan, 68’te Enes Bakal kaydetti. Maça ilk 11’de başlayan Ünal dinamizmi ile orta sahayı ayakta tutan futbolcu oldu.
Aliağaspor FK, karşılaşmadan galip ayrılarak yarı finalde Ayvalıkgücü Belediyespor’un rakibi oldu. Yarı final mücadelesi 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü oynanacak.
 
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