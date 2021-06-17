Ünallı Aliağaspor, kaya gibi

Temsilcimiz Ünal Kaya’nın da formasını giydiği Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 3.haftasında sahasında Çiğli Belediyespor’u konuk eden Aliağaspor FK, sahadan 3 – 0 galibiyetle ayrıldı.
Ünal Kaya’nın ilk 11’de sahaya çıktığı ve 90 dakika sahada kaldığı maçta Aliağaspor rakibini 36’da Osman Atalay Demirtaş, 86’da Batuhan Doğrukıran ve 90+5’te Serdar Vefa Yeşil’in attığı gollerle 3-0 mağlup etti.
Sahadan üç puanla ayrılan ev sahibi takım gruptaki liderliğini sürdürdü. 2 maçta 6 gol kaydeden sarı siyahlılar göze hoş gelen futboluyla da izleyenlerin beğenisini topladı.
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