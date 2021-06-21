Ünallı, Aliağaspor dolu dizgin

Temsilcimiz Ünal Kaya’nın formasını giydiği Aliağaspor FK,Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 4. haftasında sahasında İzmirspor’u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 3-1 mağlup etti.

Ünal Kaya’nın ilk 11’de başladığı ve orta sahada başarılı bir performans sergilediği maçı sarı siyahlılar güzel oyunu 3 golle süsledi. Sarı siyahlılar böylelikle 3. maçlarını da kazanarak puanını da 9’a çıkartıp, son maç öncesinde gruptaki liderliğini sürdürdü.



