Ünallı, Aliağaspor dolu dizgin

Temsilcimiz Ünal Kaya’nın formasını giydiği Aliağaspor FK,Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 4. haftasında sahasında İzmirspor’u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 3-1 mağlup etti.
Ünal Kaya’nın ilk 11’de başladığı ve orta sahada başarılı bir performans sergilediği maçı sarı siyahlılar güzel oyunu 3 golle süsledi. Sarı siyahlılar böylelikle 3. maçlarını da kazanarak puanını da 9’a çıkartıp, son maç öncesinde gruptaki liderliğini sürdürdü.
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