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Ünal takımdan ayrı çalışıyor

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Ünal takımdan ayrı çalışıyor
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Necati KÜLAHLILAR
K-Pet Süper Ligin son şampiyonu Mağusa Türk Gücü'nden,TürkiyeBölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından AydınYıldızspor takımına transfer olan yıldız futbolcu Ünal Kaya, antrenmanlarına devam ediyor.
Takımdan ayrı olarak bireysel olarak çalışmaya başlayan Ünal Kaya, düz koşularla antrenmanlarına başladı.İki hafta boyunca bireysel çalışacak olan Ünal Kaya, şampiyonluk hedefinde olacak olan AydınYıldızspor takımı ile birlikte antrenmanlarını devam ettirecek.
 
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