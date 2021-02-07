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Ünal: İlk maç olumlu geçti

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Ünal: İlk maç olumlu geçti
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Necati KÜLAHLILAR
Türkiye Bölgesel Amatör Lig takımlarından Aydın Yıldızspor’a 4 aylığına transfer olan Ünal Kaya, yeni takımı ile ilk maçına çıktı.
Ünal Kaya Aydın Yıldızspor’un, Denizlispor U19 Takımı ile oynadığı hazırlık maçı ilk 11’de sahaya çıkarken, seyircili oynanan maçta 60 dakika oyunda kaldı.
Maç 0 – 0 biterken, Ünal Kaya maçla ilgili yaptığı açıklamada “Aylardan sonra ilk hazırlık maçı benim için olumlu geçti.10 gün antrenman ve 60 dakika maç oynamak sevindirici bir durumdur.Yeni takımıma ve ortama yavaş yavaş alışıyorum.” ifadelerini kullandı.
 
 
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