Ünal, Aydın 1. Amatör'de oynayacak

K-Pet Süper Ligin son şampiyonu Mağusa Türk Gücü'nün orta sahadaki dinamosu, yıldız futbolcu Ünal Kaya, Türkiye'de futbol oynayacak. Ünal Kaya, Bölgesel Amatör Ligin (BAL), iki alt ligi olan 1.Amatör Lig takımlarından Aydınspor 1923 takımına transfer oldu

Ülkemizde futbolun durması ve yaşanan belirsizliklerden sonra yabancı futbolcular ülkemizden ayrılmaya başlamıştı. Sürecin henüz belirsiz olmasından dolayı bu kervana yerli futbolcular da eklenmeye başladı. K-Pet Süper Ligin son şampiyonu Mağusa Türk Gücü'nün orta sahadaki dinamosu, yıldız futbolcu Ünal Kaya, Türkiye'de futbol oynayacak.

Bölgesel Amatör Ligin (BAL), iki alt ligi olan 1.Amatör Lig takımlarından Aydınspor 1923 takımına transfer olan Ünal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çok bunaldım; çok sıkıldım ama hiç bir zaman vazgeçmedim. Vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullanarak Ercan Devlet Havaalanından, Türkiye'ye uçup Aydın'a gitti.

Ünal'ın transfer olduğu Aydınspor, 2017-2018 sezonunda mali kriz yaşamış ve ligi 16. sırada tamamlayarak Bölgesel Amatör Lige düşürülmüştü. Aydınspor, 2018-2019 sezonu Bölgesel Amatör Lig 7. grubu 7. sırada bitirmesine rağmen federasyon tarafından alt lige düşürüldü. 2019-2020 sezonunda Aydın Süper Amatör Lig B Grubunda yer alan Aydınspor 1923 fikstüre girmesine rağmen ligden çekilerek Federasyon tarafından bir kez daha küme düşürülerek Aydın 1. Amatör Ligine düşürülmüştü.