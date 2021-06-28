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Ünal, Aliağaspor’u çeyrek finale taşıdı

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Ünal Kaya’nın da forma giydiği Aliağaspor, Çiğli Belediyespor ile berabere kalırken, çeyrek finale yükselip, çeyrek finalde Buca Zafer Spor’un rakibi oldu

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Ünal, Aliağaspor’u çeyrek finale taşıdı
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2.Bölge 2.Grup son maçında temsilcimiz Ünal Kaya’nın da forma giydiği Aliağaspor FK,deplasmanda Çiğli Belediyespor’a konuk olurken rakibiyle 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan Aliağaspor ikinci devrede oyunu rölantiye alırken, ikinci devrede kalesinde 2 gol gördü. Aliağaspor FK’nın aldığı 1 puan adını çeyrek finale yazdırmak için yeterli oldu.
Bu sonuçla puanını 10’a çıkaran Aliağaspor FK, grubunu lider tamamlayarak profesyonel lig yolunda çeyrek finalde Buca Zafer Spor’un rakibi oldu.
 
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