Ünal, Aliağaspor’u çeyrek finale taşıdı

Ünal Kaya’nın da forma giydiği Aliağaspor, Çiğli Belediyespor ile berabere kalırken, çeyrek finale yükselip, çeyrek finalde Buca Zafer Spor’un rakibi oldu

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2.Bölge 2.Grup son maçında temsilcimiz Ünal Kaya’nın da forma giydiği Aliağaspor FK,deplasmanda Çiğli Belediyespor’a konuk olurken rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan Aliağaspor ikinci devrede oyunu rölantiye alırken, ikinci devrede kalesinde 2 gol gördü. Aliağaspor FK’nın aldığı 1 puan adını çeyrek finale yazdırmak için yeterli oldu.

Bu sonuçla puanını 10’a çıkaran Aliağaspor FK, grubunu lider tamamlayarak profesyonel lig yolunda çeyrek finalde Buca Zafer Spor’un rakibi oldu.

