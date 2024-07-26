Umut Nayir, Konyaspor’da

Fenerbahçe Kulübü, milli oyuncusu Umut Nayir'in Konyaspor'a transfer olduğunu duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, milli oyuncusu Umut Nayir'in Konyaspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Umut Nayir Konyaspor’a transfer olmuştur. Umut'a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.



