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Umut Nayir, Konyaspor’da

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Fenerbahçe Kulübü, milli oyuncusu Umut Nayir'in Konyaspor'a transfer olduğunu duyurdu

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Umut Nayir, Konyaspor’da
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Fenerbahçe Kulübü, milli oyuncusu Umut Nayir'in Konyaspor'a transfer olduğunu duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Umut Nayir Konyaspor’a transfer olmuştur. Umut'a bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
 
 
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