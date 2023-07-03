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Umut Nayir Fenerbahçe yolunda

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Fenerbahçe, iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertlilerin, Umut Nayir ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi

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Umut Nayir Fenerbahçe yolunda
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Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması devam ediyor. Sarı lacivertlilerde bazı isimlerle yolların ayrılması beklenirken, takıma yeni oyuncular katılacak.
Yönetim, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe, geçen sezon Hangikredi Ümraniyespor’da kiralık olarak forma giyen Umut Nayir ile görüşmelerde sona geldi.
Kulübü Eyüpspor ile anlaşan sarı lacivertliler, milli futbolcu ile detayları görüşüyor.
Geçen sezon performansıyla dikkat çeken Umut Nayir, 17 gol kaydederek ligin en fazla gol atan yerli oyuncusu oldu. Milli futbolcu, son olarak Galler karşısında kilidi açan golü kaydederek ay yıldızlıların 3 puan ulaşmasında önemli rol oynadı.
30 yaşındaki oyuncu, daha önce Beşiktaş forması da giydi. Siyah beyazlılarda 30 maça çıkan Umut, 6 kez rakip ağları havalandırdı.
Eyüpspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Umut Nayir’in, sarı lacivertlilerden gelen teklifi kabul etmesi bekleniyor. 
 
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