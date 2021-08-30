Umut Meraş, Beşiktaş’a imzayı attı

Beşiktaş, Umut Meraş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda Le HavreAthletic Club Football Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Le HavreAthletic Club Football Kulübü'ne 1.500.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

