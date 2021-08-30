Umut Meraş, Beşiktaş’a imzayı attı

Beşiktaş, Umut Meraş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah-beyazlı ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda Le HavreAthletic Club Football Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Le HavreAthletic Club Football Kulübü'ne 1.500.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.
Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.