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Umut Meraş, Beşiktaş’a imzayı attı

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Umut Meraş, Beşiktaş’a imzayı attı
Beşiktaş, Umut Meraş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah-beyazlı ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda Le HavreAthletic Club Football Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Le HavreAthletic Club Football Kulübü'ne 1.500.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.
Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 
 
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