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Umut Bulut, Oğuz Çetin'in rekorunu egale etti

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Yeni Malatyasporlu Umut Bulut, Fraport TAV Antalyaspor karşısında Süper Lig kariyerindeki 503. maçına çıkarak, Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu Oğuz Çetin'i yakaladı

Umut Bulut, Oğuz Çetin'in rekorunu egale etti
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Süper Lig'de şu ana kadar 163 kez gol sevinci yaşayan Yeni Malatyaspor'un 37 yaşındaki deneyimli forveti, Fraport TAV Antalyaspor karşısında Süper Lig kariyerindeki 503. maçına çıktı.
Antalya deplasmanında takımının ilk 11'inde sahaya çıkan Umut, Süper Lig tarihinin 503 maçla "en çok forma giyen oyuncu"su Oğuz Çetin'in bu unvanını paylaştı.
Ligde 100 gol barajını geçen futbolcular arasına Trabzonspor formasıyla 2010-2011 sezonunda giren Umut Bulut, "100'ler Kulübü"nün aktif futbolcusu olarak MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formasıyla lig kariyerinde en çok forma giyen oyuncu listesinde, zirvenin tek sahibi olmaya doğru ilerliyor.
2019-2020 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'a transfer olan Umut Bulut, sarı-siyahlı formayla bu sezon 25. haftaya kadar Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 gol kaydetti. 
 
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