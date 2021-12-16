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Umut Bulut Avrupa'nın önemli golcülerini de solladı

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TFF 1. Lig'de Eyüpspor formasıyla 9 gol, 3 asistlik performans yakalayan 38 yaşındaki Umut Bulut, Türkiye ile birlikte Avrupa'nın beş büyük ligi ve alt liglerinde forma giyen 35 yaş üzeri futbolcuların baz alındığı gol krallığı listesinde ikinci sırada

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Umut Bulut Avrupa'nın önemli golcülerini de solladı
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Süper Lig'de Trabzonspor ve Galatasaray formaları da giyen ve şu anda TFF 1. Lig takımlarından Eyüpspor'un başarısı için ter döken Umut Bulut, yıllara meydan okumaya devam ediyor.
Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e yükselen ve Süper Lig mücadelesi veren İstanbul ekibine sezon başı transfer olan 38 yaşındaki Umut Bulut, takımını saha içi ve dışında sırtlayan isimlerin başında geliyor.
12 GOLE DİREKT KATKI
Tecrübeli golcü, son İstanbulspor karşılaşmasının ardından hafta içi programında Tuzlaspor ile oynanan maçta da fileleri havalandırmayı başardı. 15. maçında 9. golüne imza atan Umut Bulut, toplamda 3 asist yaptı ve Eyüpspor'un bu sezon kaydettiği 12 gole direkt katkıda bulundu.
SÜPER LİG REKORU UMUT BULUT'TA
Oğuz Çetin'in 503 maçlık rekorunu kırarak Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncu unvanını ele geçiren Umut Bulut, kariyerini bir alt ligde sürdürmesine karşın sahadaki hırsından hiçbir şey kaybetmedi. Saha içinde takımın liderlerinden biri olan ve sorumluluktan kaçmayan yapısıyla alkış toplayan Umut Bulut, 38 yaşında gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli golcülerini de solladı.
EYÜPSPOR ASBAŞKANI FATİH KULAKSIZ: UMUT BULUT'LA ÖNÜMÜZDEKİ SEZON İÇİN SÖZLEŞTİK
Umut Bulut'la ilgili görüşleri için kendisine ulaştığımız Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, tecrübeli golcüden çok memnun olduklarını ve önümüzdeki sezon için kendisiyle sözleştiklerini açıkladı.
AVRUPA'DA 2. SIRADA
TFF 1. Lig'de attığı 9 golle gol krallığında ilk sırada yer alan Umut Bulut, Süper Lig ile birlikte Avrupa'nın en büyük 5 ligi ve alt liglerinin baz alındığı listede ise ikinci sırada. 35 yaş ve üzeri futbolcuları baz aldığımız listede başı çeken isim La Liga 2 ekibi Cartagena'nın 40 yaşındaki golcüsü Ruben Castro.
20 maçta 10 kez fileleri havalandıran Castro'yu 15 maçta 9 golle Eyüpspor'un golcüsü Umut Bulut takip ediyor. Umut'un arkasından EdinDzeko, Cristiano Ronaldo, Zlatanİbrahimovic gibi isimler geliyor. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz da Fransa'da en çok gol atan yaşlı futbolcu konumunda. 
 
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