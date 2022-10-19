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Ulus Nasıroğlu geri döndü

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Ulus Nasıroğlu geri döndü
Aksa Süper Lig lideri Yenicami’de geçtiğimiz Pazartesi gecesi yönetim ile yaşadığı fikir ayrılığı sonucunda görevinden istifa eden teknik direktör Ulus Nasıroğlu geri adım attı.
Yenicami resmi sayfasından yapılan açıklamada teknik direktör Ulus Nasıroğlu başkan Ali Özmen Safa ile yaptığı görüşme sonrasında istifa kararından geri dönerek devam etme kararı aldığı bildirildi.
 
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