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Ultracrows'tan destek çağrısı

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Ultracrows'tan destek çağrısı
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Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü taraftar grubu Ultra Crows, sarı yeşilli takım için daha fazla destek istiyor. Ultra Crows bu amaçla bir resmi bildiri yayınladı:
"Yeni yönetim kurulumuz, taraftarlarımızı ve şehrimizi bir araya getirerek, Mağusa Türk Gücü’ne sonsuz destek vermek adına çeşitli projeler ve etkinlikler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu süreçte, tüm taraftarlarımızı bir araya getirerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeyi amaçlıyoruz.
Futbolun sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir tutku ve toplumsal bağlar yaratan bir değer olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle hareket ederek, taraftarlarımızın sesine kulak verecek, şehrimizin dinamiklerini ve potansiyelini en iyi şekilde değerlendireceğiz.
Hep birlikte, bu güzel şehri ve kulübümüzü daha ileriye taşımak için el birliğiyle çalışacağımıza olan inancımız tamdır. Desteklerinizi esirgememenizi ve yeni dönemde yanımızda olmanızı bekliyoruz.
Ultracrows Yönetim Kurulu"
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