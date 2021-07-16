UKÜ BESYO, futbolcu testlerini tekrarladı

UKÜ BESYO, Cihangir Gençlik Spor Kulübü futbolcularına kondisyonel özellik seviyelerini belirlemeye yönelik uygulanan testleri tekrarladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), Cihangir Gençlik Spor Kulübü A Takım futbolcularına, sezon öncesi kondisyonel özellik seviyelerini belirlemek amaçlı uygulanan alan ve laboratuvar testleri tekrarlandı. Söz konusu testler kuvvet, dayanıklılık, esneklik, sürat ve hareketlilik özelliklerini tespit etmek amaçlı gerçekleştirildi.

UKÜ Spor Kompleksi CIU Arena’da gerçekleştirilen ölçümler Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Emre Erol’un gözetiminde, farklı disiplinlerden oluşan, Uzman Fizyoterapist Sema Özden, Dr. Sonay Dericioğlu ve Uzm. Fizyoterapist Sergen Summakoğulları tarafından sporculara uygulandı.UKÜ BESYO bünyesindeki uzman antrenman bilimciler tarafından hazırlanan antrenman programları revize edilecek.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ali Emre Erol testlerin, dört ve sekiz haftalık periyotlarla tekrar edileceği bilgisini vererek, “İkinci etap performans testleri sonuçlarına göre antrenman programları güncellenip, fonksiyonel antrenman metotları sporculara uygulanacaktır” şeklinde konuştu. KKTC'de sportif performans alanına BESYO olarak buna benzer hizmetlerin verileceğini dile getiren Erol, akademik ve uygulamaya yönelik güncel ve daha fonksiyonel alışkanlıkların kazanılmasına amaçlı uygulamaların devam edeceğini, bu ve buna benzer yapılan uygulamaların yüksekokul akademik kadrosunun da alan deneyimi ve becerisini arttıracağını dile getirdi.

2021-2022 sezonu hakkında da konuşan Erol, bu sezonun bütün branşlardaki ferdi ve takım yarışmacıları için başarı ve sağlık içinde geçmesi temennisinde bulundu.

