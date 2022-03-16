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Uğurcan Çakır Avrupa'nın zirvesinde

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Trabzonspor'un ve A Milli Takım'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor

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Uğurcan Çakır Avrupa'nın zirvesinde
Trabzonspor'un ve A Milli Futbol Takımı'nın file bekçisi Uğurcan Çakır, performansıyla göz dolduruyor. Bordo-mavili takımın kalesine gelen 129 isabetli şutun 106'sında gole izin vermeyen Çakır, yüzde 82'lik kurtarış oranı ile en iyi istatistiğe sahip oyuncu olarak ilk sırada yer aldı.
Comparisonator verilerine göre; Süper Lig'deki kaleciler arasında ilk sırada olan bordo-mavililerin kaptanı, Avrupa'da da zirvede. Fransız kulübü Nice'in Arjantinli kalecisi WalterBenitez ile aynı kurtarış oranına (Yüzde 82) sahip olan Uğurcan Çakır, 109 kurtarış yaparken, Benitez ise 93 kurtarış yaptı. Uğurcan Çakır, 5 büyük lig ve Süper Lig kalecileri arasında en başarılı oyuncu konumunda.
Listedeki diğer kaleciler şöyle:
Uğurcan Çakır - Trabzonspor (Yüzde 82 - Süper Lig lideri) - 109 kurtarış
WalterBenítez - OGC Nice (Yüzde 82 - Ligue 1 lideri) - 93 kurtarış
JoseSa - WolverhamptonWanderers (Yüzde 81 - Premier Lig lideri)
YassineBounou - Sevilla (Yüzde 80 - LaLiga lideri)
Samir Handanovic - Inter (Yüzde 79 Serie A lideri)
Mark Flekken - Freiburg (Yüzde 79 - Bundesliga lideri)
 
 
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