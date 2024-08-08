Uğur ve Yusuf resmen Cihangir’de

Necati Külahlılar

Süper Ligde 2024 – 2025 sezonuna iddialı hazırlanan Cihangir, Mağusa Türk Gücü’nden serbest transfer haklarını kullanarak ayrılan Uğur Naci Gök ve Yusuf Beyazi’ye resmi imzaları attırdı.

Cihangir, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Uğur Naci Gök ve Yusuf Beyazi’ye Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda kendilerini Cihangirli yapan imzaları attırdı. İmza töreninde Cihangir kulüp başkanı Hüseyin Karavezirler de yer aldı.

