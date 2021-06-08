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Ufuk Fırat, disipline verildi

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Ufuk Fırat, disipline verildi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 8 Haziran 2021 tarihinde almış olduğu kararla antrenör Ufuk Fırat'ı Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Soruşturma Merci, antrenör Ufuk Fırat’ın 6 Haziran 2021 tarihinde sosyal medyadan yaptığı; KTFF’nin saygınlığını zedeleyen, kulüp başkanlarını ve futbol camiasının yöneticilerini hedef alan açıklamaları sebebiyle KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
 
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