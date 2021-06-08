Ufuk Fırat, disipline verildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 8 Haziran 2021 tarihinde almış olduğu kararla antrenör Ufuk Fırat'ı Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Soruşturma Merci, antrenör Ufuk Fırat’ın 6 Haziran 2021 tarihinde sosyal medyadan yaptığı; KTFF’nin saygınlığını zedeleyen, kulüp başkanlarını ve futbol camiasının yöneticilerini hedef alan açıklamaları sebebiyle KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.