Ufuk Fırat, disipline verildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 8 Haziran 2021 tarihinde almış olduğu kararla antrenör Ufuk Fırat'ı Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Soruşturma Merci, antrenör Ufuk Fırat’ın 6 Haziran 2021 tarihinde sosyal medyadan yaptığı; KTFF’nin saygınlığını zedeleyen, kulüp başkanlarını ve futbol camiasının yöneticilerini hedef alan açıklamaları sebebiyle KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

