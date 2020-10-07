UEFA’dan Çakır’a görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Gürcistan ile Belarus milli takımları arasında bugün oynanacak 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off yarı final maçını yönetecek
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki BorisPaichadzeErovnuli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev alacak.
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