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UEFA Uluslar Ligi'nde sonuçlar

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UEFA Uluslar Ligi'nde sonuçlar
Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası 10 maçla sona erdi. UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun üçüncü haftası, A, B ve C liglerinde oynanan karşılaşmalarla tamamlandı
B Ligi 3. Grup maçında Rusya'ya konuk olan Türkiye, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Rusya'nın golünü 28. dakikada AntonMiranchuk, ay-yıldızlıların golünü 62. dakikada Kenan Karaman kaydetti.
Gruptaki diğer müsabakada Macaristan, deplasmanda Sırbistan'ı 20. dakikada NorbertKönyves'in attığı golle 1-0 yendi.
Günün öne çıkan A Ligi 3. Grup mücadelesinde ise Fransa ile Portekiz 0-0 berabere kaldı.
UEFA Uluslar Ligi'nde tamamlanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
1. Grup: Polonya-İtalya: 0-0
2. Grup: İzlanda-Danimarka: 0-3
3. Grup: Fransa-Portekiz: 0-0
B Ligi
1.Grup:
Kuzey İrlanda-Avusturya: 0-1
2. Grup:
İsrail-Çekya: 1-2
İskoçya-Slovakya: 1-0
3. Grup:
 Sırbistan-Macaristan: 0-1
Rusya-Türkiye: 1-1
C Ligi
3. Grup: Kosova-Slovenya: 0-1
Yunanistan-Moldova: 2-0 
Ligde 4. hafta maçları, 13-14 Ekim'de oynanacak.
 
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