UEFA, Beşiktaş'ın Avrupa gelirinin yüzde 15'ine el koyacağını açıkladı

Vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine UEFA tarafından el konulacak.
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