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UEFA B Lisans Antrenörlük Kursu başvuruları başladı

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UEFA B Lisans Antrenörlük Kursu başvuruları başladı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu UEFA B Lisans Antrenörlük Kursu için başvuruların başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada kursa son başvuru tarihinin 7 Nisan 2022 Perşembe günü olduğu belirtilirken, kursa katılacak olanların başvurularını KTFF Genel Sekreterliği’ne ilgili tarihe kadar yapmaları gerektiği kaydedildi.
KTFF tarafından yapılan açıklama şöyle;
KTFF tarafından yayımlanan Teknik Adamların Statüsü, Çalışma Esasları ile Eğitimi ve Sınıflandırması Talimatı gereği 2021-2022 Futbol Sezonunda KTFF Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilecek olan UEFA B Lisans Antrenörlük Kursu için Bilgilendirme ve Başvuru Formu, kursa katılmak isteyen adaylar tarafından bir tamam doldurulup KTFF Genel Sekreterliği’ne 07/04/2022 tarihine kadar elden teslim edilmelidir. KTFF Eğitim Üst Kurulu, başvuruda bulunan kişilerin uygunluklarını belirleyecek ve bilgi verecektir.
 
 
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