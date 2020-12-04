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UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Burak Yılmaz

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UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en iyi oyuncusu, Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Burak Yılmaz
Fransa'nın Lille kulübünde forma giyen Burak Yılmaz, adından söz ettirmeye devam ediyor.
35 yaşındaki golcü, UEFA'nın internet sitesinde yapılan haftanın oyuncusu oylamasında rakiplerini geride bıraktı.
Yılmaz, Milan'ın orta sahası Hauge, Molde forması giyen WolffEikrem ve Braga'danGaleno'yu geçerek 5'inci haftanın oyuncusu oldu.
Burak Yılmaz, Lille'inSparta Prag'ı 2-1 mağlup ettiği maçta 77'inci dakikada oyuna girip 2 gol kaydetmişti.
Öte yandan 5 haftası geride kalan UEFA Avrupa Ligi'nde Türk futbolcular, 3 kez haftanın oyuncusu seçildi.
Lille'de daha önce de Yusuf Yazıcı, UEFA tarafından 2 kez Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu olmuştu.  
 
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