Üçüncü haftanın hakemleri açıklandı

Süleyman Göktaş Sezonu AKSA Futbol Liglerinin 3. Haftası bugün oynanacak olan T. H. Dumlupınar – Mağusa Türk Gücü maçı ile başlıyor. Aksa Liglerinde oynanacak maçların hakemleri ise Merkez Hakem Komitesi tarafından açıklandı.

Haftanın hakemleri şöyle:



AKSA SÜPER LİG

4 Ekim 2024, Cuma

19.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı T.H.Dumlupınar-Mağusa T.Gücü (Osman Özpaşa)

5 Ekim 2024, Cumartesi

15.30 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-C.B.Gençlik Gücü (Evren Karademir)

15.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Mesarya (Mustafa Öztugay)

15.30 Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka-Çetinkaya (Emre Öztaşlı)

6 Ekim 2024, Pazar

15.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-A.Yeşilova (Kerem Eran)

15.30 Gönyeli Stadı Gönyeli-Cihangir (Şakir Azizoğlu)

15.30 İskele Cumhuriyet Stadı G.Birliği-Lefke (İsmail Ercan)

7 Ekim 2024, Pazartesi

19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-M.Değirmenlik (Utku Hamamcıoğlu)

AKSA 1.Lig

5 Ekim 2024, Cumartesi

15.30 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Maraş (Ferhat Tuna)

15.30 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Mormenekşe (İbrahim Katmer)

15.30 Geçitkale Stadı S.Geçitkale-Düzkaya (Zekai Töre)

15.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Binatlı (Fehim Dayı)

6 Ekim 2024, Pazar

15.30 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-N.Dipkarpaz (Hüseyin Eyyüpler)

15.30 Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-Türk Ocağı (Burak Mandıralı)

15.30 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Çanakkale-M.H.Yılmazköy (Abdullah Genç)

15.30 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-Hamitköy (Hakan Ünal)

