Üçüncü hafta heyecanı derbiyle başlayacak

Aksa Süper Ligin iki başkent ekibi Yenicami ile Çetinkaya bu akşam saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecekler, karşılaşmayı Utku Hamamcıoğlu yönetecek



Aksa futbol liglerinde 3. Hafta heyecanı bugün oynanacak olan Lefkoşa derbisiyle başlıyor. Aksa Süper Ligin iki başkent ekibi Yenicami ile Çetinkaya bu akşam saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecekler.

Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi olmak üzere Süper Lig’de 4 gün maç oynanacak.

Aksa 1. Lig’de ise 4 maç Cumartesi 4 maç ise Pazar günü oynanacak.

Liglerde bu hafta gündüz maçlarının başlama saatleri 1 saat geriye alınarak 15.30 olurken, gece maçları ise 19.00’da oynanmaya devam edilecek.

DERBİNİN HAKEMİ UTKU HAMAMCIOĞLU

Aksa Süper Ligin 3. Haftasının açılış maçı olan Lefkoşa derbisinde Yenicami ile Çetinkaya arasındaki zorlu mücadeleyi Utku Hamamcıoğlu yönetecek. Saat 19.00’da başlayacak olan mücadele öncesinde Yenicami 6 puanla lider durumdayken Çetinkaya 3 puanla 9. Sırada bulunuyor.

Aksa Liglerinde 3. Hafta maç programı ve hakemleri şöyle:

AKSA SÜPER LİG

7 Ekim 2022, Cuma

19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Çetinkaya (Utku Hamamcıoğlu)

8 Ekim 2022, Cumartesi

15.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik-Gönyeli (Mustafa Öztugay)

15.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda MeritA.Yeşilova-K.Kaymaklı (Zekai Töre)

15.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Lefke (Hakan Ünal)

9 Ekim 2022, Pazar

15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-ChinaB.G.Gücü (Fehim Dayı)

15.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Cihangir (Emre Öztaşlı)

15.30 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Yonpaş Dumlupınar (Kerem Eran)

10 Ekim 2022, Pazartesi

19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Doğan T.Birliği (Osman Özpaşa)

AKSA 1.LİG

8 Ekim 2022, Cumartesi

15.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Baf Ülkü Yurdu (Hüseyin Özkan)

15.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M. HacıaliYılmazköy-Lapta (İsmail Ercan)

15.30 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda Yenierenköy-Yeniboğaziçi (Şakir Azizoğlu)

15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne Halk Evi-Düzkaya (Mehmet Sezener)

9 Ekim 2022, Pazar

15.30 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Yalova (Evren Karademir)

15.30 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Ünimar Maraş (Hüseyin Eyyüpler)

15.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-İncirli (Turgay Misk)

15.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Pera Gençler Birliği (Serkan Şimşek)

