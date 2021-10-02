Üçüncü hafta gollü başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Aksa Süper Ligde üçüncü haftaGirne Halk Evi-Merit Alsancak Yeşilova maçı ile başladı.

Aksa 1. Ligde alınan sonuç ve program şöyle.

Girne Halk Evi-Merit Alsancak Yeşilova, 2 – 4

02/10/2021 Cumartesi Saat:16:30

Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü – Baf Ülkü Yurdu, Mehmet Sezener

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı – Mesarya, Utku Hamamcıoğlu

Saat: 19:00

Güzelyurt Üner BerkalpStadı : Binatlı – Yonpaş Dumlupınar, Emre Öztaşlı

03/10/2021, Pazar, Saat:16:30

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Hamitköy, Fehim Dayı

Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği – Göçmenköy, Evren Karademir,

Cihangir Stadı: Cihangir – Türk Ocağı Limasol, Serkan Şimşek

04/10/2021 Pazartesi, Saat:19:00

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami – Lefke, Kerem Eran

