Üçüncü hafta gollü başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Aksa Süper Ligde üçüncü haftaGirne Halk Evi-Merit Alsancak Yeşilova maçı ile başladı.
Aksa 1. Ligde alınan sonuç ve program şöyle.
Girne Halk Evi-Merit Alsancak Yeşilova, 2 – 4
02/10/2021 Cumartesi Saat:16:30
Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü – Baf Ülkü Yurdu, Mehmet Sezener
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı – Mesarya, Utku Hamamcıoğlu
Saat: 19:00
Güzelyurt Üner BerkalpStadı : Binatlı – Yonpaş Dumlupınar, Emre Öztaşlı
03/10/2021, Pazar, Saat:16:30
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Hamitköy, Fehim Dayı
Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği – Göçmenköy, Evren Karademir,
Cihangir Stadı: Cihangir – Türk Ocağı Limasol, Serkan Şimşek
04/10/2021 Pazartesi, Saat:19:00
Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami – Lefke, Kerem Eran
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