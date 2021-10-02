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Üçüncü hafta gollü başladı

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Üçüncü hafta gollü başladı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Aksa Süper Ligde üçüncü haftaGirne Halk Evi-Merit Alsancak Yeşilova maçı ile başladı.
Aksa 1. Ligde alınan sonuç ve program şöyle.
Girne Halk Evi-Merit Alsancak Yeşilova, 2 – 4
02/10/2021  Cumartesi Saat:16:30
Canbulat Stadı:  Mağusa Türk Gücü – Baf Ülkü Yurdu, Mehmet Sezener
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı – Mesarya, Utku Hamamcıoğlu
Saat:   19:00
Güzelyurt Üner BerkalpStadı :  Binatlı – Yonpaş Dumlupınar, Emre Öztaşlı
03/10/2021, Pazar,  Saat:16:30
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Hamitköy, Fehim Dayı
Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği – Göçmenköy, Evren Karademir,
Cihangir Stadı:    Cihangir – Türk Ocağı Limasol, Serkan Şimşek
04/10/2021  Pazartesi, Saat:19:00
Lefkoşa Atatürk Stadı:   Yenicami – Lefke, Kerem Eran
 
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