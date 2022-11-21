Üçöz Stadyumu’nun çehresi değişecek

Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadyumu’na takım soyunma odaları ile birlikte hakem soyunma odalarının da yapılacağını söyleyen Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Cahitoğlu, 400 kişilik uzay çatı portatif tribünün de Üçöz Stadyumu’na kazandırılacağını sözlerine ekledi

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadyumu’nu inceledi.

Yılmazköy Kulübü Başkanı Necip Dindarlı’dan bilgi alan Cahitoğlu, tesisi çok iyi bulduğunu söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cahitoğlu, Haziran ayında Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan protokol sonrasında Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadyumu’nda yapılan iyileştirmelerin yanı sıra bir takım yeniliklerin daha olacağına dikkat çekti.

Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadyumu ile ilgili ihale sürecinin devam ettiğini ve ihale sürecinin 15 Aralık’ta sonlanacağını belirten Hüseyin Cahitoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’ndan olumlu yanıt aldıklarını ve Mustafa Üçöz Stadyumu’na takım soyunma odaları ile birlikte hakem soyunma odalarının da yapılacağını söyledi.

Bununla birlikte seyirci tuvaletlerinin de projede yer aldığını aktaran Cahitoğlu, 400 kişilik uzay çatı portatif tribünün de Üçöz Stadyumu’na kazandırılacağını sözlerine ekledi.

