Üçer attılar, birer aldılar

Aksa Süper Ligi 19. hafta maçında kazanan çıkmadı. 6 golün atıldığı mücadelede Hamitköy 1 penaltı atışından yararlanamadı

Stad: Cihangir Stadı

Hakemler: Ali Özer, Mehmet Ekşici, Mehmet Volkan Çelik

Cihangir: Hasancan, Nurettin, Tacettin, Erol, Muhittin, Selçuk (Dk 55 Musa), Hakan, Taner, Zihni, Ali (Dk 83 Berkem), Barkın (Dk 68 Berhan)

Hamitköy: Tolga, Ardahan (Dk 68 Mehmet Çil), Kalu, İbrahim Güler, İbrahim Kaba (Dk 83 Taner), İbrahim Öksüzoğluları, Kemal (Dk 75 Galip), Mert, Rifat, Serhat, Toykan

Goller: Dk 72 Ali Öztürk, Dk 78 Muhittin Tümbül, Dk 80 Tacettin Köse (Cihangir) Dk 50-86 Rifat Hacıarifoğlu Dk 73 Toykan Hacet (Hamitköy)



Aksa Süper Ligi 19. hafta maçında Cihangir ile Hamitköy yenişemedi. Hamitköy'ün 2 kez Cihangir'in 1 kez öne geçtiği maçta iki takım da haftayı 1 puanla kapattı.

Cihangir’de oynanan mücadelenin ilk devresi 0-0 sona ererken, konuk ekip ikinci devreye başladı ve 50’inci dakikada Rifat Hacırafioğlu’nun golüyle 1-0 öne geçti.

Cihangir 72’nci dakikada Ali Öztürk ile beraberlik golünü bulsa da, 1 dakika sonrası Toykan’ın golüne engel olamadı ve Hamitköy yeniden öne geçti.

Ev sahibi ekip önce 78’inci dakikada Muhittin Tümbül sonra da 79’uncu dakikada Tacettin Köse’nin golleriyle bir anda 3-2 öne geçse de, 85’inci dakikada maçtaki gol perdesini açan Rifat Hacıarifoğlu bir kez daha topu ağlara gönderdi ve skor 3-3’e geldi.



