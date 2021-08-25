Uçar, Kaymaklı’da

AKSA Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı, 2021 - 2022 sezonu hazırlıklarına devam ederken transferlerle de kadrosunu şekillendiriyor.

Küçük Kaymaklı, Girne Halk Evi'nin başarılı orta saha futbolcusu Muhammed Ali Uçar'ı kadrosuna kattı. Küçük Kaymaklı sporcu sorumlusu Mustafa Dağaşaner futbolcunun transferinde son noktayı koyarken, kiralık olarak transfer olan Muhammed Ali Uçar, yeni takımı ile antrenmanına çıktı.

Muhammed Ali Uçar, Küçük Kaymaklı'nın yeni teknik direktörü Derviş Kolcu'nun, Girne Halk Evi'nden öğrencisiydi.

