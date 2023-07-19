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Uçar, 'Kaymaklı'ya uçtu

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Uçar, 'Kaymaklı'ya uçtu
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Süper Ligin başkent ekibi K.Kaymaklı 2023-24 sezonuna yönelik kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Yeşil-siyahlı ekip geçtiğimiz sezon Miracle Karşıyaka’da futbol oynayan eski futbolcuları Muhammed Ali Uçar’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
K.Kaymaklı Kulübü Başkanı Akay Aşina ile bir araya gelen Muhammed her konuda anlaşarak el sıkıştı.
Konuyla ilgili K.Kaymaklı sosyal medya hesabından şu duyuru yapıldı:
Hoşgeldin Muhammet Ali Uçar...
Muhammed Ali Uçar'ı kiralık, bonservis opsiyonlu olarak kadromuza dahil ettik.
 
 
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