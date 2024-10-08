AKSA Süper Ligin 3. Haftası pazartesi akşamı oynanan Doğan T. Birliği – M. Değirmenlik maçıyla tamamlanırken geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da üç takım kayıpsız olarak zirvede yer aldılar.Haftanın açılış maçında Mağusa derbsinde T. H. Dumlupınar’ı farklı mağlup eden Mağusa T. Gücü 9 puan ve averajla bu haftanın lideri olurken, Esentepe deplasmanından tek gollü galibiyetle dönen C. B. Gençlik Gücü takımı 2., konuk ettiği M. Değirmenlik’i mağlup eden Doğan T. Birliği ise 3. sırada yer aldı.İlk 3 hafta sonunda tek puansız takım Gönyeli takımı olurken, Çetinkaya takımı ise 1 puanla onun üzerinde bulunuyor.Ligin 3. Haftasında oynanan 8 maçın tamamında gol atılırken, 2 maçı ev sahibi takımlar, 5 maçı deplasman takımları kazanırken bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.Geçtiğimiz haftaki 34 gollü haftanın ardından bu hafta kale ağları 25 defa havalanarak maç başına 3 gol ortalamasında kalındı. Atılan 25 golün 14 tanesini yerli futbolcular atarken, 11 golü ise yabancılar attılar.Süper Ligin ilk 3 haftası sonunda 12 golle en fazla golü lider MTG atarken en az golü 1 golle Esentepe takımı attı. Kalesinde en az golü ise 2’şer golle MTG, GG ve Esentepe gördü. En çok golü kalesinde gören takım ise 12 golle T. H. Dumlupınar oldu.Haftanın en gollü maçı 1- 6’lık skorla Dumlupınar – MTG maçı olurken, Esentepe – Gençlik Gücü maçı ise tek golle biten maç oldu.Bu hafta MTG’den Şenol Şoför hat-trick yaparak gol krallığı yarışında 5 golle zirveye yükselirken, yine MTG’den Opa N’guette, Gönyeli’den Nadji Malle ve Cihangir’den Uğur Gök 2’şer golle haftayı kapattılar. Gol krallığı yarışında Şenol’u takım arkadaşı Opa ile Gençlik Gücü’nden Omar Diouf 4 golle takip ediyorlar.Üçüncü haftada 43 sarı kart ve 4 kırmızı kart çıkarak geçtiğimiz haftanın benzeri bir tablo ortaya çıktı.Son 5 sezonun şampiyonu Mağusa Türk Gücü takımı Mağusa derbisinde rakibi Dumlupınar’ı 6 – 1 gibi farklı skorla mağlup ederken, oynadığı futbol ve verdiği mücadeleyle şampiyonluğun yine en büyük adayı olduğunu ortaya koyduCihangir takımının Gönyeli deplasmanında maçın son dakikalarında attığı golle galibiyete uzanmasında büyük payı olan tecrübeli ayak Uğur Gök haftanın futbolcusu olmayı hak etti.Doğan Türk Birliği takımının sezona üç galibiyetle başlamasında teknik direktör Sedat Devecioğlu’nun elindeki kadroyu iyi kullanmasını ve rakiplerini iyi analiz ederek takımını iyi organize etmesinin payı büyük. Bu hafta da takımını iyi organize eden Devecioğlu haftanın hakemi olmayı hak etti.Mağusa derbisinde karşı karşıya gelen Dumlupınar ile Mağusa t. Gücü arasındaki maçın orta hakemliğini yapan Osman Özpaşa, pozisyonlara yakınlığı, iyi süzmesi ve verdiği penaltı kararındaki doğruluğu ile iyi bir maç yöneterek haftanın hakemi olduDursun Cem Ateş(DTB), Sena Develioğlu(A. Yeşilova), Opa NGuette(MTG), Mishali (Karşıyaka)İrfan(Lefke), Zihni(MTG), Yusuf(Mesarya), Memduh(Yeşilova), Necati(GG), Sercan (Cihangir), Mustafa Süzgen(Lefke), Billy Micheal(DTB), Kouassi(Lefke), Şenol (MTG), Diouf(GG)T.H.Dumlupınar-Mağusa T.Gücü: 1 – 6Esentepe-C.B.Gençlik Gücü: 0 – 1Göçmenköy-Mesarya: 1 – 1Karşıyaka-Çetinkaya: 2 – 1Yenicami-A.Yeşilova : 0 – 2Gönyeli-Cihangir: 2 – 3L. G.Birliği-Lefke: 1 – 2Doğan T.Birliği-M.Değirmenlik: 2 – 0Çetinkaya – T. H. DumlupınarCihangir – Gençler BirliğiA.Yeşilova – EsentepeLefke – GöçmenköyMağusa T. Gücü – YenicamiMesarya – KarşıyakaC. B. Gençlik Gücü – Doğan T. BirliğiM. Değirmenlik - Gönyeli