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U17 Ligi başvuruları başladı

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U17 Ligi başvuruları başladı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Ligi’nde 2020-2021 sezonu başvuruları başladı.
Lige başvuracak olan kulüplerin 18 Eylül 2020 tarihine kadar KTFF Genel Sekreterliği’ne başvuruda bulunması gerektiği bildirildi. İlgili tarihten sonraki başvurular sonrasında ligin Kasım ayının ilk haftasında başlamasının planlandığı belirtildi.
KTFF yaptığı açıklamada U17 Ligi'ne başvuru yapacak takımların, kulüp başlıklı kağıtlarının üzerinde lige katılacaklarını beyan etmeleri gerektiği belirtildi.
 
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