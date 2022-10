Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Asbuzu Ticaret Ltd. Şti. arasında “U16 Ligi İsim Sponsorluğu” anlaşması imzalandı. KTFF’de gerçekleşen imza töreninde KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Asbuzu Ticaret Ltd. Şti. Direktörü Üzeyir Altuntaş yer aldı. Anlaşma kapsamında KTFF’nin organize ettiği U16 Ligi’nin ismi 2022-2023 Futbol Sezonu’nda “Asbuzu U16 Ligi” olarak lanse edilecek.Gerçekleşen imza töreninde konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, federasyon olarak altyapı ligleri noktasında çok hassas olduklarını ve çalışmalarını hep altyapıların gelişimi üzerine kurduklarını belirtti. Futbolun gençliğe hizmet anlamında ülkede çok önemli bir yeri olduğunu ifade eden Sertoğlu, “Altyapı liglerimizin geldiği nokta ortada. Bugün her açtığımız altyapı kategorisine 30’un üzerinde takım başvuru yapıyor. Gençlerimizin kulüplerimizde yetişmesi bizler için çok ciddi derecede önemlidir. Bu sezon Asbuzu sponsorluğunda düzenlenen U16 Ligi’ne de 39 takımımız başvuru yaptı. Bu küçümsenmeyecek bir rakamdır.”dedi. Asbuzu Direktörü Üzeyir Altuntaş’ın kendileri için çok değerli bir katkı yaptığını ifade eden Sertoğlu, “Gençliğe hizmet etmemiz için yanımızda olan bize omuz veren herkese minnettarız. Artık Asbuzu da bizim ailemizin bir parçası oldu. Dilerim uzun yıllar bu birliktelik sürer ve hep birlikte Kıbrıs Türk gencini futbolumuzun, sporumuzun içerisinde tutmayı başarırız.”dedi.Asbuzu Ticaret Ltd. Şti. Direktörü Üzeyir Altuntaş ise yaptığı konuşmada, şirket olarak ilk kez böylesine önemli bir sponsorluk ile gençliğe hizmet edeceklerini ve bunun kendileri açısından gurur kaynağı olduğunu kaydetti. Altuntaş, futbolun tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de inanılmaz bir sevgi ile takip edildiğini kaydederek, “Bu sevgiye biz de katkı koymak istedik. Gençlerimiz futbol sahalarında olsun, kötü alışkanlıklardan uzak dursun. Biz de elimizden geldiğince buna katkı koyalım”dedi. Ülkede çok yetenekli gençlerin olduğunu ve imkansızlıklar içerisinde birşeyler başarmak için çalışıldığını dışardan gözlemlediğini ifade eden Altuntaş, “Biz de KTFF ile U16 Ligi ile ilgili yaptığımız anlaşmadan dolayı çok mutluyuz. Bu ailenin bir parçası olarak ülkemizin gençlerine katkı koyacağız.”diye konuştu. Altuntaş, yapılan anlaşmanın değerli olduğunu ve kendilerinin de uzun yıllar futbol ailesi içerisinde ülke gençliğine katkı koymayı hedeflediklerini ifade ederek KTFF yetkililerine başarılar diledi ve Asbuzu U16 Ligi’ne katılan 39 takıma başarılar diledi.İmza töreninde KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Asbuzu Direktörü Üzeyir Altuntaş’ın yanı sıra, KTFF 2.Başkanvekili Huseyin DuvarCı ve Asbuzu yetkilisi Hüseyin Yılmaz da yer aldı.