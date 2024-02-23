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U16 Finali Özfuttu’nun

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U16 Finali Özfuttu’nun
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi’nde final maçının hakemi belli oldu.
26 Şubat Pazartesi akşam saat 18.30’da Tremeşeli H.Dumlupınar ile Küçük Kaymaklı arasında oynanacak final maçını Cenk Aras Özfuttu yönetecek. Özfuttu’nun yardımcılıklarını Abdulkadir Karadağ ve Emir Turalı yaparken, Halil Atlar ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.
ASBUZU U16 FİNALİ
26 Şubat 2024, Pazartesi
18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı K.Kaymaklı-T.H.Dumlupınar (Cenk A.Özfuttu)
 
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