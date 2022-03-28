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U15 Ligi’nde tur atlayan ekipler belli oldu

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Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler U15 Ligi’nde adlarını 2. tura yazdırdı. Turkcell U15 Ligi'nde 2. tur karşılaşmalar 15-16 Nisan 2022 tarihinde oynanacak

U15 Ligi’nde tur atlayan ekipler belli oldu
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Turkcell U15 Ligi'nde 2.tura yükselen takımlar belli oldu. Buna göre grup lideri olarak bir üst tura adını yazdıran; Baf Ülkü Yurdu, Göçmenköy, Küçük Kaymaklı, Doğan Türk Birliği, Miracle Değirmenlik, Yeniboğaziçi, Mağusa Türk Gücü ve Kaplıca Karadeniz 61'in yanı sıra gruplarını ikinci sırada tamamlayan; Lefke, Gönyeli, Yenicami, Türk Ocağı Limasol, Esentepe, SFC Dörtyol, Yonpaş Dumlupınar ve SFC 1461 İskele Trabzon 2. tura yükseldi.
KURA ÇEKİMİ 31 MART’TA
Turkcell U15 Ligi'nde 2. tur karşılaşmalar 15-16 Nisan 2022 tarihinde oynanacak. 2. tur eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi ise 31 Mart 2022 Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleşecek. Kura çekimi KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda olacak. Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak 2. turun ardından çeyrek final ve yarı final maçları çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.
 
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