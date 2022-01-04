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U15 Ligi’nde gruplar ve takvim açıklandı

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Futbol Federasyonu tarafından organize edilen ve bu sezon 38 takımın toplam 8 grupta mücadele edeceği U15 Ligi’nde2021-2022 sezonu 1 Şubat 2022 tarihinde başlıyor

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U15 Ligi’nde gruplar ve takvim açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U15 Ligi’nde 2021-2022 sezonu 1 Şubat 2022 tarihinde başlayacak. Başvuruların tamamlandığı belirtilirken, bu sezon U15 Ligi’nde 38 takım toplam 8 grupta mücadele edecek.
U15 Ligi’nde 5’li gruplar 1-2 Şubat 2022 tarihinde başlarken, 4’lü gruplar da 12-13 Şubat 2022 tarihinde başlayacak. Grup maçları çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar direkt olarak 2.tura kalacak. 2.tur maçları tek maç eliminasyon sistemine göre grup lideri olarak çıkan takımların sahasında oynanırken, çeyrek final ve yarı final maçları da çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.
KTFF U15 Ligi’nde bu sezon 01.01.2006 ve sonraki yıllarda doğan lisans işlemi yapılmış tüm futbolcuların forma giyebileceğini belirtirken lig statüsünün önümüzdeki günlerde KTFF resmi internet sitesinden yayınlanacağı açıklandı.
U15 Ligi’ne katılacak olan takımların tüm transfer, filiz lisans, vize vb. tüm işlemlerini 21 Ocak 2022 Cuma gününe kadar tamamlamaları gerektiği bildirildi.
U15 Ligi’nde gruplar şöyle:
1.GRUP
Baf Ülkü Yurdu
Binatlı
Lefke
Yalova
2.GRUP
Alayköy Gençlik
Dikmen Gücü
Göçmenköy
Gönyeli SK
Yılmazköy
3.GRUP
ChinaBazaar Gençlik Gücü
Çetinkaya
Hamitköy
Küçük Kaymaklı
Yenicami
4.GRUP
Doğan Türk Birliği
Girne Halk Evi
Merit Alsancak Yeşilova
Ozanköy
Türk Ocağı
5.GRUP
Cihangir
Düzkaya
Esentepe
Miracle Değirmenlik
Taşkent
6.GRUP
Mesarya
Mormenekşe
SFC Dörtyol
Vadili
Yeniboğaziçi
7.GRUP
Çanakkale
Mağusa Türk Gücü
Yenişehir
Yonpaş Dumlupınar
8.GRUP
Kaplıca Karadeniz 61
Gençler Birliği
SFC 1461 İskele Trabzon
SFC Boğaziçi
Sipahi
 
 
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