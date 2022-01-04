U15 Ligi’nde gruplar ve takvim açıklandı

Futbol Federasyonu tarafından organize edilen ve bu sezon 38 takımın toplam 8 grupta mücadele edeceği U15 Ligi’nde2021-2022 sezonu 1 Şubat 2022 tarihinde başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U15 Ligi’nde 2021-2022 sezonu 1 Şubat 2022 tarihinde başlayacak. Başvuruların tamamlandığı belirtilirken, bu sezon U15 Ligi’nde 38 takım toplam 8 grupta mücadele edecek.

U15 Ligi’nde 5’li gruplar 1-2 Şubat 2022 tarihinde başlarken, 4’lü gruplar da 12-13 Şubat 2022 tarihinde başlayacak. Grup maçları çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar direkt olarak 2.tura kalacak. 2.tur maçları tek maç eliminasyon sistemine göre grup lideri olarak çıkan takımların sahasında oynanırken, çeyrek final ve yarı final maçları da çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

KTFF U15 Ligi’nde bu sezon 01.01.2006 ve sonraki yıllarda doğan lisans işlemi yapılmış tüm futbolcuların forma giyebileceğini belirtirken lig statüsünün önümüzdeki günlerde KTFF resmi internet sitesinden yayınlanacağı açıklandı.

U15 Ligi’ne katılacak olan takımların tüm transfer, filiz lisans, vize vb. tüm işlemlerini 21 Ocak 2022 Cuma gününe kadar tamamlamaları gerektiği bildirildi.

U15 Ligi’nde gruplar şöyle:

1.GRUP

Baf Ülkü Yurdu

Binatlı

Lefke

Yalova

2.GRUP

Alayköy Gençlik

Dikmen Gücü

Göçmenköy

Gönyeli SK

Yılmazköy

3.GRUP

ChinaBazaar Gençlik Gücü

Çetinkaya

Hamitköy

Küçük Kaymaklı

Yenicami

4.GRUP

Doğan Türk Birliği

Girne Halk Evi

Merit Alsancak Yeşilova

Ozanköy

Türk Ocağı

5.GRUP

Cihangir

Düzkaya

Esentepe

Miracle Değirmenlik

Taşkent

6.GRUP

Mesarya

Mormenekşe

SFC Dörtyol

Vadili

Yeniboğaziçi

7.GRUP

Çanakkale

Mağusa Türk Gücü

Yenişehir

Yonpaş Dumlupınar

8.GRUP

Kaplıca Karadeniz 61

Gençler Birliği

SFC 1461 İskele Trabzon

SFC Boğaziçi

Sipahi



