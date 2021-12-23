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U15 Ligi başvuru süresi uzatıldı

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U15 Ligi başvuru süresi uzatıldı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U15 Ligi'ne başvuru süresi uzatıldı.
Süper Lig takımlarının katılımının zorunlu olduğu ligde diğer lig takımlarının başvurularının 30 Aralık 2021 Perşembe gününe kadar uzatıldığı belirtildi. Lige katılacak olan takımların başlıklı kağıtlarında lige katılacaklarına dair yazı ile başvuru yapabileceği belirtildi.
 
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