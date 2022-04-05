U15 Bölge Karmaları oluşturuluyor

Turkcell U15 Ligi’nin tamamlanmasının ardından yine Turkcell’in sponsorluğunda düzenlenecek olan Turkcell U15 Karmalar Şampiyonası’nda iki grup oluşturuldu. Buna göre A Grubu’nda; Lefkoşa Karması, Girne Karması ve İskele Karması mücadele ederken, B Grubu’nda da Mesarya Karması, Gazimağusa Karması ve Güzelyurt/Lefke Karması mücadele edecek. Bu karmalardan oluşturulacak KTFF U15 Karması, Türkiye’de çeşitli bölgelerde karşılaşmalar yapacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) U15 Karmaları ile ilgili ilk adımı attı. Buna göre Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Mesarya, İskele ve Güzelyurt/Lefke Karmaları’nda görev yapacak bölge antrenörleri belirlendi ve bu antrenörlerle ilk toplantı gerçekleştirildi. Turkcell U15 Ligi’nin tamamlanmasının ardından yine Turkcell’in sponsorluğunda düzenlenecek olan Turkcell U15 Karmalar Şampiyonası’nda iki grup oluşturuldu. Buna göre A Grubu’nda; Lefkoşa Karması, Girne Karması ve İskele Karması mücadele ederken, B Grubu’nda da Mesarya Karması, Gazimağusa Karması ve Güzelyurt/Lefke Karması mücadele edecek. Bu karmalardan oluşturulacak KTFF U15 Karması, Türkiye’de çeşitli bölgelerde karşılaşmalar yapacak. KTFF U15 Karması’nın teknik direktörlüğünü Hüseyin Aşkın Kınacı yaparken, yardımcılıklarını Hüseyin Kızmazoğlu ve Hasan Özkan, kaleci antrenörlüğünü de Hüseyin Mertol yapacak.

Antrenörler belirlendi

Karmalardaki antrenörler de belirlenirken; Lefkoşa Karması’nda Salim Tayançlı ve Kadri Şener, Girne Karması’nda Murat Dağer ve Zeki Kaşifoğlu, Gazimağusa Karması’nda Ali Samancıoğlu ve Serhan Rüzgar, Güzelyurt/Lefke Karması’nda Murat Özsusuzlu ve Azmi Coşkun, İskele Karması’nda Erdinç Kırmızı ve Derviş Özeralp ve Mesarya Karması’nda Ahmet Taşer, Aziz Mahsucu ikilisi çalışacak.

Karmaların forma renkleri

Turkcell U15 Karmalar Şampiyonası’nda bölge takımlarının giyeceği forma renkleri de belli oldu. Buna göre; Lefkoşa Karması “mavi” renk, Girne Karması “kırmızı” renk, Gazimağusa Karması “sarı” renk, Güzelyurt/Lefke Karması “turuncu” renk, İskele Karması “beyaz” renk ve Mesarya Karması “yeşil” renk forma ile mücadele edecek.

Ekmekçi: “Altyapı eğitimine büyük önem veriyoruz”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi konuyla ilgili yaptığı açıklamada Futbol Federasyonu olarak özellikle altyapı eğitimine büyük önem verdiklerini ve gençleri motive etme adına uzun yıllardır yapılmayan bölge karmalarını yeniden uygulamaya koyduklarını söyledi. Ekmekçi, Turkcell sponsorluğunda U15 Ligi’nin bekledikleri seviyede geçtiğini ve ülke futbolunun geleceği olacak çok önemli genç futbolcuların burada iyi eğitim aldıklarını ifade ederek, “Bölge karmaları da bunun meyvesi olacak. Bu karmalardan da bir milli takım oluşturulup yurtdışında maçlar yapması için girişimlerimizi başlattık, bu konuda da olumlu geri dönüşler aldık.”dedi.

“Gençlerin ‘milli heyecan’ yaşaması ana hedefimizdir”

6 bölgeye ayrılan karmaların ikişer antrenörle birbirileri arasında maçlar yapacağını kaydeden Ekmekçi, “Bu maçların çok keyifli geçeceğine inanıyorum, geçmişte bunun örneğini gördük. Hem bölgeli gençlerin birbiri ile kaynaştırıp bir forma altında mücadele edecek olması hem de bunun akabinde bir milli takım oluşturulup ‘milli heyecan’ yaşanması ana hedefimizdir.”dedi.