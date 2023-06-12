U12 Futbol Şenliği'nde çocuklardan mutlusu yok

KTFF tarafından organize edilen U12 Futbol Şenliği’nin ilk organizasyonu geçtiğimiz hafta sonu yapılırken, 17 Haziran 2023 Cumartesi günü Lefkoşa’da gerçekleşecek şenliğin ikinci ayağı, 24 Temmuz 2023 Cumartesi günü Gazimağusa’da tamamlanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) geçtiğimiz yıl ilk kez kadın futbolunda düzenlediği futbol şenliğini bu kez U12 kategorisinde organize etti. Şenliklerin ilki geçtiğimiz hafta sonu Girne’de yapıldı. 17 Haziran 2023 Cumartesi günü Lefkoşa’da gerçekleşecek şenliğin ikinci ayağı, 24 Temmuz 2023 Cumartesi günü Gazimağusa’da tamamlanacak.

TANGÜL & ÜNAL ÇAĞINER VAKFI’NDAN GİRNE’DE MUHTEŞEM EV SAHİPLİĞİ

Girne’de Acapulco Spor Tesisleri’nde gerçekleşen ilk şenlikte Tangül& Ünal Çağıner Vakfı sponsorluğunda gerçekleşti. 200’ün üzerinde çocuğun 4 farklı sahada mücadele ettiği organizasyonda stantlar kuruldu ve futbolculara çeşitli ikramlar yapıldı. Büyük keyif ve heyecan içerisinde geçen Girne U12 Şenliği’nde katılan tüm takımlar sabahın erken saatlerinden akşamüzerine kadar birbirileriyle maçlar yaptı, küçük futbolcuların mutluluğu günün tüm yorgunluğunu attı.

ATAKAN KARDEŞLER RUSO RUHUNU AŞILAMAK İSTİYOR

U12 Futbol Şenliği’nin ikincisi Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda gerçekleşecek. Bu organizasyona Atakom Ltd. adına sponsor olan Tolga Atakan ve Mert Atakan kardeşler Lefkoşa’daki organizasyonun Hüseyin Ruso adına oynanmasına karar verdi ve Lefkoşa U12 Hüseyin Ruso Şenliği’nde Hüseyin Ruso ruhunun çocuklara aktarılmasını arzu ettiklerini belirtti.

SON ŞENLİK MEVHİBE & MUSTAFA BAŞMAN VAKFI SPONSORLUĞUNDA

U12 Futbol Şenliği’nin üçüncü ve final organizasyonuna ise Gazimağusa ev sahipliği yapacak. Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı’nın sponsorluğunda gerçekleşecek olan Gazimağusa U12 Futbol Şenliği’nin ardından şenlikler son bulacak. Tüm şenlikler boyunca bine yakın 12 yaş altı futbolcu futbol topuyla buluşarak yeşil sahalarda boy gösterecek.

U12 KARMASI TRABZON YOLCUSU

Tüm şenliklerin son bulmasının ardından oluşturulacak KTFF U12 Karması 9-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında Trabzon’da düzenlenecek U12 turnuvasında ülkemizi temsil edecek. Bu bağlamda altyapıların başına Hüseyin Kızmazoğlu ve Hasan Özkan’ın yanı sıra kaleci antrenörü Hüseyin Mertol getirilirken üçlü U12 şenliği boyunca karma için belirlenecek oyuncuları izleyecek.



