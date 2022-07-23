U11 Minik Futbol Turnuvası’nda şampiyon Çetinkaya

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü tarafından organize edilen ve İskele Cumhuriyet Stadı’nda gerçekleştirilen U11 minikler futbol turnuvasında Çetinkaya U11 takımı finalde Miracle Değirmenlik takımını 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü tarafından organize edilen İskele Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen minikler U11 futbol turnuvası yapıldı. İskele Cumhuriyet Stadı’nda gerçekleştirilen U11 minikler futbol turnuvasında Çetinkaya U11 takımı şampiyon oldu.2011 doğumlu sporcuların mücadele ettiği U11 minikler futbol turnuvasına ev sahibi L.Gençler Birliği, Mağusa Türk Gücü, Çetinkaya, Cihangir, Miracle Değirmenlik, Mormenekşe, Yeniboğaziçi, 1461 İskele Trabzon olmak üzere toplam 8 takım katıldı.İskele Cumhuriyet stadında ayrılan iki sahada tek devreli lig usulüne göre oynanan karşılaşmalarda, minik futbolcular hünerlerini sergilerken, A gurubunda L.Gençler Birliği, Çetinkaya, Cihangir, Mormenekşe, B grubunda Mağusa Türk Gücü, Miracle Değirmenlik, Yeniboğaziçi, 1461 İskele Trabzon takımların mücadelesinde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finale yükseldi.Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu’na bağlı hakemlerden Serkan Özdenkci, Cenk Aras Özfuttu’nun yönettiği ve tek devreli lig usulüne göre oynanan karşılaşmalarda A grubunda Çetinkaya birinci, Cihangir ikinci, B grubunda Miracle Değirmenlik birinci, Mağusa Türk Gücü ikini olarak yarı finale yükseldi. Yarı finale eşleşmelerinde Çetinkaya (A1), Mağusa Türk Gücü (B2) normal süresi 0-0 beraberlikle biten maçı penaltı atışları sonunda 2-1 kazanan Çetinkaya finale yükseldi. Miracle Değirmenlik (B1), Cihangir (A2) arasında oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Miracle Değirmenlik finale yükselen ikinci takım oldu.Turnuvanın finali oldukça zevkli çekişmeli geçen karşılaşmanın ardından Çetinkaya U11, Miracle Değirmenliği 1-0 mağlup ederek namağlup turnuva şampiyonu oldu. Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde Mağusa Türk Gücü, Cihangir’i 3-0 mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü tarafından organize edilen İskele Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen minikler U11 futbol turnuvası final maçı sonrasında dereceye giren takımlara kupalar, karşılaşmaları yöneten hakemlere plaketleri L.Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menteş, yönetim kurulu üyeleri, Erkut Yılmabaşar, İsmet Dağbaşı, altyapı sorumluları Mertsan Çakırlı, Mehmet Balcı, Kemal Boyacı, Gençler Birliği teknik direktörü Ahmet Ogan, Çetinkaya Spor Kulübü başkanı Ceran Tunalı tarafından verildi.Mormenekşe-Gençler Birliği 0-1Çetinkaya-Cihangir 3-0Cihangir-Mormenekşe 0-1Gençler Birliği-Çetinkaya 0-4Çetinkaya-Mormenekşe 4-0Cihangir-Gençler Birliği 1-0Miracle Değirmenlik-Yeniboğaziçi 3-0Mağusa Türk Gücü-1461 İskele Trabzon 1-0461 İskele Trabzon-Miracle Değirmenlik 0-0Yeniboğaziçi-Mağusa Türk Gücü 0-2Mağusa Türk Gücü-Miracle Değirmenlik 0-11461 İskele Trabzon-Yeniboğaziçi 2-0(A1 Çetinkaya-B2Mağusa Türk Gücü 0-0 (2-1 Penaltılarla)(B1Miracle Değirmenlik-A2Cihangir (2-0)Mağusa Türk Gücü-Cihangir 3-0Çetinkaya-Miracle Değirmenlik 1-01.Çetinkaya (U11)2.Miracle Değirmenlik (U11)3.Mağusa Türk Gücü (U11)4.Cihangir (U11)5.1461 İskele Trabzon (U11)6.Mormenekşe (U11)7.L.Gençler Birliği (U11)8.Yeniboğaziçi (U11)