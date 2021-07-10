U-17 Ligi başvuruları başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2021-2022 Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) U17 Ligi için başvuruların başladığını duyurdu.
KTFF’den yapılan açıklama şöyle;
“2021-2022 Futbol Sezonu’nda KKTCELL U17 Ligi’ne katılım gösterecek olan takımlar 13 Ağustos 2021 tarihine kadar KTFF’ye başvuruda bulunabilir. Başvuracak kulüplerin, kulüp başlıklı kağıdında lige katılacağına dair yazıyı sunması zorunludur. Ligin formatı başvuruların tamamlanması ve takım sayılarının belirlenmesi sonrası açıklanacaktır.”