U-16 Ligi çeyrek final maçlarında rövanş zamanı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi’nde bugün oynanacak olan çeyrek final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı. Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanan çeyrek final 1. Maçlarında alınan sonuçlar ve rövanş maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
Mağusa Türk Gücü – Yenicami AK, 0 – 2
Küçük Kaymaklı TSK – Mesarya SK, 3 – 3
Dumlupınar TSK – Yeniboğaziçi DSK, 7 – 0
Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı Limasol, 3 – 3
7 Şubat Çarşamba, Saat 14:00
Yenicami – Mağusa Türk Gücü, Sadık Cemil Stadı, Şahin Coşkun
Mesarya – Küçük Kaymaklı, Hasan Bardakko Stadı, Cenk Aras Özfuttu
Yeniboğaziçi – Dumlupınar, Osman Ergün Mehmet Stadı, Buse Bağrıkara
Türk Ocağı Limasol – Doğan Türk Birliği, Orhan Dural Stadı, Halil Atlar
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