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U-15 Ligi’nde gollü maçlar

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U-15 Ligi’nde gollü maçlar
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen U-15 ligi’nin 3. Hafta maçları dün oynanan karşılaşmalarla başladı.
Alt maçın oynandığı dün kale ağları 35 kez havalandı.
Dün oynanan U -15 ligi maç sonuçları şöyle
 
Dikmen Gücü 0-5 Gönyeli
Alayköy 2-2 Yılmazköy
Hamitköy 1-5 Küçük Kaymaklı
Yenicami 9-1 Çetinkaya
Mormenekşe 0-2 Mesarya
Yeniboğaziçi 6-2 Dörtyol
 
 
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