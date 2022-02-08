U-15 Ligi’nde gollü maçlar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen U-15 ligi’nin 3. Hafta maçları dün oynanan karşılaşmalarla başladı.

Alt maçın oynandığı dün kale ağları 35 kez havalandı.

Dün oynanan U -15 ligi maç sonuçları şöyle



Dikmen Gücü 0-5 Gönyeli

Alayköy 2-2 Yılmazköy

Hamitköy 1-5 Küçük Kaymaklı

Yenicami 9-1 Çetinkaya

Mormenekşe 0-2 Mesarya

Yeniboğaziçi 6-2 Dörtyol



