U-12 Karması alkışlarla ve çiçeklerle karşılandı

KKTC U12 Karması Trabzon’daki turnuvanın tamamlanması ile yurda döndü. Dün akşam saatlerinde adaya gelen U12 kafilesi Ercan Havalimanı’nda alkışlarla ve çiçeklerle karşılandı. Trabzonspor’un daveti ile şehre giden ve burada 34 takımın mücadele ettiği organizasyonda 6 maça çıkan U12 Karması, tüm maçlarını kazanarak çok büyük bir başarı elde etti. Şehirde çok iyi karşılanan ve ilgi odağı olan KKTC U12 Karması oyuncularını disiplinli duruşu ve maçlarda gösterdiği performans sebebiyle Trabzonspor yetkilileri kutladı. Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü, Trabzonspor efsanesi Necati Özçağlayan bizzat havalimanına gelerek kafilemizi yolcu etti.ORGANİZASYONDAKİ BAŞARI MELEKLER TAKIMI’NA ARMAĞAN EDİLDİOrganizasyonun son gününde sabah saatlerinde bir maça çıkan KKTC U12 Karması bu maçı da kazandı ve maç sonunda organize edilen kapanış seremonisiyle organizasyonu tamamladı. Son maçın ardından tüm futbolcular Adıyaman’daki depremde yaşamını yitiren arkadaşları Melekler Takımı forması ile poz verdi ve bu başarıyı Melekler Takımına armağan ettiklerini belirtti.ALAGÖZ: “BİZ DE ÜLKEMİZDE FUTBOL OYNUYORUZ”Kapanış seremonisinde KKTC U12 Karması adına futbolcu Arda Kadri Alagöz bir konuşma gerçekleştirerek, arkadaşları ile Trabzon’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Alagöz, “Biz de ülkemizde futbol oynuyoruz, burada çok iyi maçlar çıkararak büyük bir başarı elde ettik. Ben de arkadaşlarım gibi yüzlerce futbolcu ülkemizde futbol oynuyor ve biz daha fazla bu tarz organizasyonlara katılmak istiyoruz. Bu konuda tüm yetkililerden destek isttiyoruz.” dedi.MELEKLER TAKIMI FORMASI ÖZÇAĞLAYAN’I AĞLATTIAlagöz konuşması sonrasında Melekler Takımı için özel olarak tasarlanan formayı arkadaşları adına Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü, Trabzonspor efsanesi Necati Özçağlayan’a hediye etti. Özçağlayan formayı alırken gözyaşlarına hakim olamadı ve duygu dolu anlar yaşadı.Kapanış seremonisine KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve KKTC Trabzon Konsolosu Erek Çağatay da yer aldı.SERTOĞLU: “ÇOCUKLARIMIZ İÇİN VARIMIZLA YOĞUMUZLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu organizasyonla ilgili olarak yaptığı açıklamada, başarıları sebebiyle KKTC U12 Karması futbolcularını ve ekibi tebrik etti. Organizasyonda parmakla gösterildiklerini ve futbolcuların kendisini gururlandırdığını kaydeden Sertoğlu, “Çok iyi geri dönüşler aldık. Futbolcularımızın disiplini, saygısı ve centilmenliği Trabzon’da dillerdeydi. Ekibimizle birlikte bu organizasyonlara katılımı daha fazla artıracağız. Çocuklarımız için gençlerimiz için varımız ile yoğumuz ile çalışmaya devam edeceğiz.”dedi.SERTOĞLU’NDAN YETKİLİLERE TEŞEKKÜRBaşkan Sertoğlu organizasyon boyunca her türlü desteği veren Trabzonspor Kulübü yetkililerine, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu’na, Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan’a, KKTC Trabzon Konsolosu Erek Çağatay’a, KTFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Duvarcı, Hüseyin Ekmekçi ve Hasan Çerkez’e ve KKTC U12 Karması’na kafile başkanlığı yapan Eren Şişik’e teşekkür etti.KIBRIS BARIŞ KUPASI İLGİ ODAĞI OLDUKKTC U12 Karması kafilesi kapanış seremonisinin ardından Trabzonspor müzesini ziyaret etti. Müzede bulunan ve 1975 yılında Kıbrıs Barış Kupası adı altında oynanan, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Kıbrıs Karması’nın mücadele ettiği organizasyonu şampiyon tamamlayan Trabzsonspor’un kazandığı Kıbrıs Barış Kupası önünde poz verdi. Kupanın hikayesi ile ilgili bilgi alan kafile daha sonra Trabzonspor Store'a gitti ve burada yetkililer tarafından ilgiyle karşılanarak fotoğraf çektirdi. Kafile daha sonra serbest zaman belirledi ve şehri dolaştı.