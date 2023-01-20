Tuzla’da hedef şampiyonluk

Tuzla Avcılar BirligiSpor’un yeni kulüp başkanı Hüseyin Umay, hedeflerinin bir üst lig olduğunu ve ona göre çalışmalarına başladıklarını söyledi. Futbol takımı BTM 2. Lig’de bulunan Tuzla Güneş Spor’da göreve geldikten hemen sonra 450 kisilik bir kaynaşma yemeği yaptıklarını hatırlatan Umay, geçmişteki başkanlara onure etme amaçlı plaket verip tam destek aldıklarını kaydetti.

“Tesisleşmek İstiyoruz”

Tesisleşmek istediklerine dikkat çeken Umay şunları söyledi:

“Öncelikle var olan saha arazisine halı saha, ve tenis kortu yapmak istiyoruz. Köy girişine de 1000 kapasiteli 20 dukkan’lı ve 150 reklam panosunun gireceği büyük bir stadyum yapmak istiyoruz. Hedeflerimize ulaşmadan da yılmaycağız”

