Tuzla’da çimlendirme çalışmaları başladı

BTM İkinci Lig kulüplerinden Tuzla’da toprak zeminli olan futbol sahasının çimlendirme çalışmaları başladı.
Futbol sahasının çimlendirilmesi için BTM İkinci Ligde geride kalan sezonda lige katılmayan Tuzla Spor Kulübü'nde, çalışmaların başlamasının mutluluğu yaşanıyor.
Zeminin hazırlanması için dozer çalışmalara başlarken, çimlendirme için gerekli malzemeler de Tuzla Spor Kulübü tarafından temin edildi.
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