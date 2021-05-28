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Tuzla’da çalışmalar tam gaz

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Tuzla’da çalışmalar tam gaz
BTM İkinci Lig kulüplerinden Tuzla’nın kendi kaynakları ile imece usulü başlattığı sahayı çimlendirme çalışmaları devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde çim zeminin sulanması için gerekli olan 110 tonluk betonarme su deposunun yapımı için kazma işlemlerine başlandı. Saha içerisindeki çalışmalarda ise saha için gerekli olan kum, sahaya taşındı. Toplamda 80 tır kumun Tuzla Sahasına nakliyesi tamamlandı.
 
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