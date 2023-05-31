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Tuzla Spor kadrosunu güçlendirdi

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Tuzla Spor kadrosunu güçlendirdi
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İktisatbankası BTM İkinci Ligde 2023 sezonuna hazırlanan takımlar transferlerle kadrolarını güçlendiriyorlar. Kadrosunu güçlendiren takımlardan olan Tuzla Spor transferin son gününde 3 takviye birden yaptı. MTG altyapısında yetişen son olarak ise İskele Trabzonspor’da oynayan Kubilay Önder bonservisli, Çanakkale’den Hasan Kurt ise kiralık olarak Tuzla kadrosuna dahil oldu. Ayrıca yetenekli futbolcu Tahir Kılıç ile de anlaşan Tuzla takımı lige iddialı hazırlanıyor.
 
 
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