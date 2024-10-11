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Turunçlu Hasan Bardakko Stadı ışıl ışıl

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Turunçlu Hasan Bardakko Stadı ışıl ışıl
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Süper Lig ekibi Mesarya takımının kullanımında olan ve sezon öncesi bakıma alınarak çim ekimi yapılan Turunçlu’daki Hasan Bardakko Stadı yem yeşil bir zemine kavuşarak yeniden futbolun hizmetine giriyor.
Konuyla ilgili olarak Mesarya Spor Kulübü şu açıklamayı yaptı:
“Çocuklarımızın ve Gençlerimizin Geleceği İçin Bakıma Aldığımız Turunçlu Hasan Bardakko Stadımızı Yeniden Yeşerterek, Bu Hafta “Mesarya A2 - Karşıyaka A2” Karşılaşması ile Kullanmaya Başlıyoruz..
Maddi ve Manevi Yardımları Olan, Emeği Geçen Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ve Çalışanlarına ve Spor Dairesi Müdürlüğüne Teşekkür Ederiz..
Bu Güzel Zeminde ve Stadyumda Oynanacak Olan Karşılaşmaya Tüm Taraftarlarımız Davetlidir.”
 
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