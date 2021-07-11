Turunçlu genel kurul gerçekleştirecek

Turunçlu Gençlik Kültür Sanat ve Spor Derneği (TGKSSD) olağan genel kurulunu gerçekleştirecek.
Turunçlu Muhtarlık Lokalinde 1 Ağustos 2021 Pazar Saat 20:00’de gerçekleştirilecek genel kurulda, Turunçlu Gençlik Kültür Sanat ve Spor Derneğinin yeni yönetim kurulu seçilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.