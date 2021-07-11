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Turunçlu genel kurul gerçekleştirecek

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Turunçlu genel kurul gerçekleştirecek
Turunçlu Gençlik Kültür Sanat ve Spor Derneği (TGKSSD) olağan genel kurulunu gerçekleştirecek.
Turunçlu Muhtarlık Lokalinde 1 Ağustos 2021 Pazar Saat 20:00’de gerçekleştirilecek genel kurulda, Turunçlu Gençlik Kültür Sanat ve Spor Derneğinin yeni yönetim kurulu seçilecek.
 
 
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